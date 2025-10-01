أول ظهور لـ أحمد السقا بعد تعرضه لحادث سير (فيديو)

كتب- هاني صابر:

تصوير: محمد معروف:

كشف وليد محمود مخرج مسلسل "يوميات عائلة كواك"، كواليس تصوير العمل الدرامي.

وقال "محمود"، خلال حفل اطلاق المسلسل: "الفكرة كانت قائمة أني أجمع عالم البلوجرز مع عالم الفنانين والاتنين سندوا بعض والميني دراما كان صعب جدا، وبدأت من سناب شات".

وأضاف: "كنت عايز أخلق في العمل دراما كوميدية، وتركيزي كان إزاي أطلع ضحك بأبسط طريقة".

يعرض العمل على منصة "شاهد" وتدور أحداثه حول حياة عائلة "كواك"، ويومياتهم المليئة بالمفارقات الكوميدية المضحكة وشجاراتهم الصغيرة وقصصهم المختلفة.

وينتمي العمل لتصنيف لايت كوميدي، يشارك في بطولته عارفة عبدالرسول، وايفا وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف الزهراء عصام وإخراج وليد محمود.

