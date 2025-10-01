إعلان

عارفة عبد الرسول عن "يوميات عائلة كواك": "كانت تجربة غريبة بالنسبالي"

كتب : هاني صابر

11:01 م 01/10/2025
    وليد محمود مخرج مسلسل يوميات عائلة كواك وابطال العمل الدرامي (3)
    عارفة عبدالرسول على مسرح حفل العرض الخاص لمسلسل يوميات عيلة كوا ك
    عارفة عبدالرسول على مسرح حفل العرض الخاص لمسلسل يوميات عيلة كوا ك (2)
    ابطال حفل يوميات عائلة كواك (2)
    وليد محمود مخرج مسلسل يوميات عائلة كواك وابطال العمل الدرامي (1)
    وليد محمود مخرج مسلسل يوميات عائلة كواك وابطال العمل الدرامي (2)
    ابطال حفل يوميات عائلة كواك (1)

تصوير - محمد معروف:


كشفت الفنانة عارفة عبدالرسول، عن كواليس مشاركتها في مسلسل "يوميات عائلة كواك".


وقالت عبدالرسول، خلال حفل إطلاق المسلسل، إن التجربة كانت غريبة بالنسبة لها، مضيفة: "بدأنا بحاجات صغيرة في الموسم الأول ثم لقيت المخرج بيصور بموبايل ولقيت النتيجة حلوة أوي".


وأضافت: "جيت أصور الجزء الثاني وشوفت التصوير قولت للمخرج أنت راجل جبروت عامل ماتش كورة كبير في أوضة صغيرة".


يعرض العمل على منصة "شاهد" وتدور أحداثه حول حياة عائلة "كواك"، ويومياتهم المليئة بالمفارقات الكوميدية المضحكة وشجاراتهم الصغيرة وقصصهم المختلفة.


يشارك في بطولة مسلسل "يوميات عيلة كواك"، الفنانة عارفة عبدالرسول، والبلوجر إسلام فوزي، وعدد من الوجوه الجديدة، من تأليف الزهراء عصام وإخراج وليد محمود.


عارفة عبد الرسول يوميات عائلة كواك الجزء الثاني

