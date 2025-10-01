عارفة عبد الرسول عن "يوميات عائلة كواك": "كانت تجربة غريبة بالنسبالي"

"فستان قصير وعباءة مع الحجاب".. هدى المفتي تنشر صورًا لأكثر من إطلالة

كشفت الفنانة عارفة عبدالرسول، عن كواليس مشاركتها في مسلسل "يوميات عائلة كواك".



وقالت عبدالرسول، خلال حفل إطلاق المسلسل، إن التجربة كانت غريبة بالنسبة لها، مضيفة: "بدأنا بحاجات صغيرة في الموسم الأول ثم لقيت المخرج بيصور بموبايل ولقيت النتيجة حلوة أوي".



وأضافت: "جيت أصور الجزء الثاني وشوفت التصوير قولت للمخرج أنت راجل جبروت عامل ماتش كورة كبير في أوضة صغيرة".



يعرض العمل على منصة "شاهد" وتدور أحداثه حول حياة عائلة "كواك"، ويومياتهم المليئة بالمفارقات الكوميدية المضحكة وشجاراتهم الصغيرة وقصصهم المختلفة.



يشارك في بطولة مسلسل "يوميات عيلة كواك"، الفنانة عارفة عبدالرسول، والبلوجر إسلام فوزي، وعدد من الوجوه الجديدة، من تأليف الزهراء عصام وإخراج وليد محمود.



