20 صورة لنجوم الفن في عيد ميلاد ريهام حجاج

كتب - معتز عباس:



احتفلت الفنانة ريهام حجاج بعيد ميلادها، وسط حضور كبير من نجمات الفن.



والتقطت ريهام حجاج صورًا تذكارية في عيد ميلادها، بجانب زملائها من نجوم الفن، أبرزهم الفنانة عبير صبري، والفنانة يسرا، ليلى علوي، والفنان ياسر جلال، والفنانة هلا السعيد، يوسف الشريف.



كما حضر عيد ميلاد ريهام حجاج، كلًا من الإعلامية بوسي شلبي، عماد زيادة، هالة صدقي، نجلاء بدر، نسرين أمين، وخالد سليم، ونانسي صلاح، غيرهم.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة ريهام حجاج فكان مسلسل "أثينا" الذي عُرض في رمضان 2025، بمشاركة نخبة من النجوم بينهم: سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، علي السبع، جنا الأشقر، وجايدا منصور، والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.



اقرأ أيضا..

"شارابوفا المجال".. جوري بكر تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وهي تلعب التنس







صور.. وليد توفيق يحتفل بزفاف ابنته نورهان في إسبانيا



