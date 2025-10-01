إعلان

وصول إسلام فوزي وزوجته لحفل إطلاق مسلسل "يوميات عيلة كواك"

كتب : هاني صابر

09:06 م 01/10/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    ياسمين فوزي في العرض الخاص مسلسل يوميات عيلة كواك
  • عرض 10 صورة
    عارفة عبدالرسول
  • عرض 10 صورة
    عارفة عبدالرسول في العرض الخاص مسلسل يوميات عيلة كواك
  • عرض 10 صورة
    المخرج وليد محمود وابطال مسلسل يوميات عيلة كواك (2)
  • عرض 10 صورة
    اسلام فوزي على الريد كاربت من عرض مسلسل يوميات عيلة كواك (2)
  • عرض 10 صورة
    اسلام فوزي على الريد كاربت من عرض مسلسل يوميات عيلة كواك (1)
  • عرض 10 صورة
    أبطال وصناع مسلسل يوميات عيلة كواك في العرض الخاص
  • عرض 10 صورة
    مصطفى ترك في العرض الخاص مسلسل يوميات عيلة كواك
  • عرض 10 صورة
    ياسمين عبيد زوجة البلوجر اسلام فوزي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- هاني صابر :


تصوير - محمد معروف:


وصل الفنان الشاب إسلام فوزي صانع المحتوى وبطل مسلسل "يوميات عيلة كواك" بصحبة زوجته صانعة المحتوى ياسمين عبيد، حفل إطلاق العمل الذي تقيمه منصة "شاهد" والمقرر عرضه على شاشتها، والمقام بأحد المسارح بالتجمع الخامس.


تدور أحداث المسلسل حول حياة عائلة "كواك"، ويومياتهم المليئة بالمفارقات الكوميدية المضحكة وشجاراتهم الصغيرة وقصصهم المختلفة.


المسلسل ينتمي لتصنيف لايت كوميدي،ويشارك في بطولته عارفة عبدالرسول، وايفا وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف الزهراء عصام وإخراج وليد محمود.


اقرأ أيضا..
ليلى علوي ترقص مع يسرا في عيد ميلاد ريهام حجاج.. وتامر حسني يعلق (فيديو وصور)


أول تعليق من رنا رئيس بعد شفائها من وعكتها الصحية


إسلام فوزي مسلسل يوميات عيلة كواك التجمع الخامس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

وزير العدل لمصراوي: لم أرفض الاعتراض الرئاسي على مواد بمشروع "الإجراءات الجنائية"
وزارة العدل: لا صحة لرفض وزير العدل للاعتراض الرئاسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
"آراء طبية مستجدة".. قرار عاجل من الخطيب بالترشح لانتخابات الأهلي رسميًا
4 أكتوبر.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب
وزير الكهرباء لمصراوي: لا زيادات جديدة في أسعار الشرائح حتى هذا الموعد
رئيس النواب: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ومصر لن تنجرّ لمغامرات الحرب
ظاهرة تعمل على تلطيف الأجواء.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة