وصول إسلام فوزي وزوجته لحفل إطلاق مسلسل "يوميات عيلة كواك"

كتب- هاني صابر :



تصوير - محمد معروف:



وصل الفنان الشاب إسلام فوزي صانع المحتوى وبطل مسلسل "يوميات عيلة كواك" بصحبة زوجته صانعة المحتوى ياسمين عبيد، حفل إطلاق العمل الذي تقيمه منصة "شاهد" والمقرر عرضه على شاشتها، والمقام بأحد المسارح بالتجمع الخامس.



تدور أحداث المسلسل حول حياة عائلة "كواك"، ويومياتهم المليئة بالمفارقات الكوميدية المضحكة وشجاراتهم الصغيرة وقصصهم المختلفة.



المسلسل ينتمي لتصنيف لايت كوميدي،ويشارك في بطولته عارفة عبدالرسول، وايفا وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف الزهراء عصام وإخراج وليد محمود.



