كشفت رشا سامي العدل، تفاصيل الحالة الصحية للإعلامية والفنانة إنجي عبدالله، بعد إعلان إصابتها بورم في جذع المخ.

وكتبت رشا عبر حسابها على "فيسبوك": "إنجي محتاجة دعوات من كل الناس اللي يعرفوها واللي مايعرفوهاش، وأختها كمان محتاجة دعوات كتير، أنا أعرف إنجي من حوالي ٢٥ سنة من أيام ما فازت بلقب ملكة جمال مصر، وكانت بنوتة قمر وشقية، بس طول عمرها طيبة وبتحب الحياة، وعُمري ما شوفت منها حاجة وحشة".

وأضافت رشا: "إنجي دلوقتي بتعاني من ورم في جذع الدماغ، وبما إنها اتعرضت لإشعاع وكيماوي قبل كده، الدكاترة توصلوا إنه ماينفعش تعملهم تاني، لأن ده هيأثر عليها بالسلب في الحركة والتنفس، ف للأسف في استحالة حالياً للعلاج الجذري، ومكتفيين بحاجات بسيطة تقلل من الأعراض".

وتابعت: "أخت إنجي اللي واقفة جنبها حالياً هي نفسها عندها ورم في الرئة والمخ، الاتنين الله يكون في عونهم ومعاهم ويخفف عنهم ويشفيهم، كل اللي بطلبه من كل الناس اللي يشوفوا البوست ده إنهم يدعولهم كتير من قلبهم، لعلها ساعة استجابة، وربنا قادر على كل شيء".

