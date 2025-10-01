

تواجه الدورة 33 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، أزمة قوية بعد تزامن افتتاحها، مع نفس يوم افتتاح الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي، مساء الخميس 16 أكتوبر.



وتوجه "مصراوي"، بالسؤال إلى مصادر في اللجنة العليا لمهرجان الموسيقى العربية، عن أزمة توافق موعد الإفتتاح، وجاءت الإجابة: "للأسف كافة ترتيبات الدورة تمت،وتم الإعلان عنها رسميا، وبالتالي إجراء أي تعديل أصبح من المستحيل".



وتقام الدورة 33 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، في الفترة من 16 حتى 24 أكتوبر المقبل، في نفس موعد الدورة 8 لمهرجان مهرجان الجونة السينمائي.



ويشهد حفل افتتاح الدورة 33 لمهرجان الموسيقى العربية، تكريم 11 شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية في مصر والعالم العربي، وهم الدكتور هشام شرف (الأردن)، اسم الفنانة نعيمة سميح (المغرب )، اسم الشاعر الهادى آدم (السودان )، عازف الكولة إبراهيم فتحي (مصر )، الدكتورة شيرين عبد اللطيف أستاذ الموسيقى العربية وعميد كلية التربية الموسيقية، جامعة حلوان ورئيس اللجنة العلمية (مصر)، اسم الموسيقار وعازف الجيتار جلال فودة (مصر)، المايسترو حسن فكري (مصر)، الشاعر وائل هلال (مصر)، الملحن خالد عز (مصر)، المطرب محمد الحلو (مصر )، المطربة آمال ماهر (مصر).



وتضم الدورة 41 حفل غنائي وموسيقي بمشاركة 83 فنان، ومنهم آمال ماهر، مدحت صالح، وائل جسار ( لبنان)، هاني شاكر، عمر خيرت، محمد الحلو، ريهام عبدالحكيم، علي الحجار، مروة ناجي، محمد ثروت، مي فاروق، سوما، صابر الرباعي (تونس)، سهيلة بهجت، فؤاد زبادي (المغرب)، نادية مصطفى، حنين الشاطر، حسام حسني، كنزي، فرح الموجي.



وتصدرت كوكب الشرق أم كلثوم، البوستر بعد اختيارها شخصية الدورة التي تقام بالتزامن مع إعلان وزارة الثقافة 2025 عام أم كلثوم بمناسبة مرور 50 عاما على رحيلها.





