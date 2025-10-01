هدى المفتي تخطف الأنظار بفستان أسود لامع في كواليس عرض "دوكس آند"

"مستمر في صيامي".. أول تعليق من مخرج "اختيار مريم" بعد موافقة زاوية على

شاركت الفنانة هدى المفتي جمهورها مجموعة صور جديدة من كواليس تحضيراتها لعرض الأزياء "دوكس آند"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "المفتي" بفستان أسود شفاف مرصع بالكريستالات، ولاقت إعجاب وتفاعل متابعيها.

يُذكر أن آخر أعمال هدى المفتي كان مسلسل "80 باكو" الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2025، فيما تستعد حاليًا لطرح فيلمها الجديد "بنات فاتن" بطولة النجمة يسرا، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضًا:

رانيا محمود ياسين تكشف حقيقة اعتزالها التمثيل

لهذا السبب.. رحمة أحمد توجه رسالة شكر لـ أشرف زكي

بإطلالة كاجوال.. نرمين الفقي تتألق في أحدث ظهور والجمهور: "شابة بعمر العشرين"

قنا تحتضن "سيبي الدولي لسينما الطفل والأسرة"

"اتمنى لك النجاح والسعادة".. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد ابنه علي