

دخل فيلم "آخر أيام المدينة" للمخرج تامر السعيد، قوائم استفتاء “أفضل 25 فيلمًا مصريًا في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين”، التي أعلن عنها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بالشراكة مع الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين (فيبريسي) وجمعية نقاد السينما المصريين.



وظهر الفيلم، في القائمة بعد 9 سنوات، من الأزمة التي أثارها بسبب تعثر عرضه عام 2016 في الدورة 38 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتكرر الأمر نفسه في مهرجان شرم الشيخ للسينما العربية والأوروبية في دورته الأولى.

وواجه الفيلم الذي أخرجه تامر السعيد ، ومثل للسينما المصرية في مهرجان برلين 2015، شارك في أكثر من خمسة عشر مهرجانا دوليا، صعوبات عديدة حالت دون عرضه في المهرجانات المصرية.



ومع تصاعد أزمة الفيلم، صدر في يوليو 2021، حكم قضائي من الدائرة الثانية لمحكمة القضاء الإداري، بإلزام جهاز الرقابة على المصنفات الفنية بإصدار ترخيص بالعرض العام لفيلم "آخر أيام المدينة" للمخرج تامر السعيد.

الفيلم تدور أحداثه في عام 2009، وداخل مدينة القاهرة العريقة، حول "خالد" المخرج الشاب الذي يحاول أن يصنع فيلمًا عن تلك المدينة، وما تحمله من أحلام، في الوقت الذي يعاني فيه من احتمالية أن يُطرد من شقته، والفتاة التي يحبها تريد أن تهاجر خارج مصر، ووسط كل هذا يتذكر أيام طفولته عندما كانت القاهرة مكانًا أكثر إشراقًا.

وحصل الفيلم على جوائز عدة منها، الجائزة الكبرى في مهرجان نانت للقارات الثلاث بفرنسا، وجائزة أحسن فيلم بمهرجان سان فرانسيسكو للفيلم العربي بالولايات المتحدة الأمريكية، وجائزة كاليجاري من مهرجان برلين السينمائي الدولي، وجائزة أحسن مخرج من مهرجان بوينس أيرس السينمائي الدولي في الأرجنتين، وغيرها.

الفيلم من إخراج تامر السعيد، بطولة خالد عبدالله، مريم صالح، علي صبحي، حنان يوسف، حيدر حلو، ليلى سامي، من تأليف رشا سلطي وتامر السعيد.