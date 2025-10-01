إدوارد ينشر صورة نادرة له بصحبة وردة: "من كواليس أول مسلسل ليا"

شارك الفنان إدوارد جمهوره صورة نادرة تجمعه بالفنانة الكبيرة الراحلة وردة الجزائرية من كواليس مسلسل "آن الأوان"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلّق إدوارد على الصورة قائلا: "بمناسبة تكريمي مؤخرًا في مهرجان عنابة بالجزائر، حابب أشارككم الصورة دي من كواليس أول مسلسل ليا، واللي كان من حظي إنه جمعني بالعظيمة وردة الجزائرية في آخر أعمالها الدرامية (آن الأوان)".

جدير بالذكر أن آخر أعمال إدوارد كان مسلسل "إش إش" الذي عُرض في موسم رمضان 2025، وسبقه مسلسل "بقينا اتنين" في رمضان 2024.

