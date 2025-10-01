إعلان

إدوارد ينشر صورة نادرة له بصحبة وردة: "من كواليس أول مسلسل ليا"

كتبت- سهيلة أسامة:

01:17 م 01/10/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    إدوارد (4)
  • عرض 6 صورة
    إدوارد (5)
  • عرض 6 صورة
    إدوارد (6)
  • عرض 6 صورة
    إدوارد (3)
  • عرض 6 صورة
    إدوارد (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شارك الفنان إدوارد جمهوره صورة نادرة تجمعه بالفنانة الكبيرة الراحلة وردة الجزائرية من كواليس مسلسل "آن الأوان"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلّق إدوارد على الصورة قائلا: "بمناسبة تكريمي مؤخرًا في مهرجان عنابة بالجزائر، حابب أشارككم الصورة دي من كواليس أول مسلسل ليا، واللي كان من حظي إنه جمعني بالعظيمة وردة الجزائرية في آخر أعمالها الدرامية (آن الأوان)".

جدير بالذكر أن آخر أعمال إدوارد كان مسلسل "إش إش" الذي عُرض في موسم رمضان 2025، وسبقه مسلسل "بقينا اتنين" في رمضان 2024.

اقرأ أيضًا:

"اتمنى لك النجاح والسعادة".. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد ابنه علي

قنا تحتضن "سيبي الدولي لسينما الطفل والأسرة"

بإطلالة كاجوال.. نرمين الفقي تتألق في أحدث ظهور والجمهور: "شابة بعمر العشرين"

إدوارد وردة الجزائرية مسلسل آن الأوان

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

4 أكتوبر.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب
سعر الذهب يقفز لأعلى قمة تاريخية بمنتصف تعاملات الأربعاء
وزير الكهرباء لمصراوي: لا زيادات جديدة في أسعار الشرائح حتى هذا الموعد
رئيس النواب: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ومصر لن تنجرّ لمغامرات الحرب
ظاهرة تعمل على تلطيف الأجواء.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة