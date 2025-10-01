"هوت شورت على بليزر".. بسمة بوسيل تثير الجدل في أحدث ظهور

25 صورة لنجوم الفن والأبطال في العرض الخاص لفيلم "فيها إيه يعني"

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة المغربية بسمة بوسيل الجمهور والمتابعين أحدث جلسة تصوير جريئة وغريبة، من مشاركتها في أحد عروض الأزياء العالمية، ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس.

ونشرت بسمة صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت مرتدية "هوت شورت" و"جاكت بليزر".

أثارت إطلالة بسمة بوسيل جدل رواد "انستجرام"، الذين جاءت تعليقاتهم كالتالي: "إيه اللي انتي عملاه ده"، "صورك غريبة"، لكنها أغلقت التعليقات على الفور.

واحتفلت بسمة بوسيل مؤخرا بطرح ألبومها الجديد بعنوان" حلم" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وعبر صفحاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الفنانة بسمة بوسيل تخوض تجربة التمثيل لأول مرة بفيلم "بيج رامي" بطولة الفنان رامز جلال والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

