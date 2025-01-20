مصطفى حدوتة بعد تعاونه مع محمد منير: أعجز عن التعبير عن سعادتي

كتب-مصطفى حمزة:

انتهى النجم محمد منير، من تسجيل أحدث أغانيه، المقرر طرحه ضمن ألبومه الغنائي، خلال الفترة المقبلة.

الأغنية تشهد أول تعاون بين النجم محمد منير، والشاعر مصطفى حدوتة، و هي من ألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أسامة الهندي.

الشاعرمصطفى حدوتة، الذي كتب كلمات أغاني "ياقمر" للنجم عمرو دياب، و "موافقة" للمطربة أنغام،’ نشر عبر صفحته في موقع فيسبوك، صور تجمعه مع الكينج محمد منير، و كتب: "تعاونت مع الملك والفنان الأقرب لقلبي اعجز عن التعبير عن قدر سعادتي..دُمت طيباً وبخير ياملك القلوب" .

الكينج محمد منير،كان قد انتهى مؤخرا، من تسجيل أغنية من كلمات الشاعرة منه القيعي، و ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي.