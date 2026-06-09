أثار المخرج أمير رمسيس حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعدما أعلن المجلس القومي للأشخاص لذوي الإعاقة اتخاذ إجراءات قانونية ضده على خلفية تصريحات أدلى بها خلال ظهوره في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، أثناء حديثه عن أزمة الكلاب الضالة والرفق بالحيوان.

وبدأت الأزمة بعد تداول مقطع فيديو من اللقاء، استشهد فيه رمسيس بتاريخ اضطهاد الأشخاص ذوي الإعاقة خلال فترة الأربعينات، في سياق حديثه عن رفض القتل الرحيم لـ الكلاب الضالة، وهو ما اعتبره البعض تشبيها غير مقبول، وأثار موجة واسعة من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أمير رمسيس خلال اللقاء: "فكرة إن الأزمة الاقتصادية تبرر التخلص من الأرواح بتفكرني بالأربعينات في ألمانيا، لما كانوا بيقولوا إن المعاقين عائق أمام التطور، فكانوا بيعدموهم ويحطوهم في أفران الغاز، إن إحنا نشوف إن روح ملهاش لازمة فنعدمها، ده بالنسبة لي نفس المنطق، لأن روح الكلب زيها زي الإنسان، وأنا مع الحفاظ على الحياة وإيجاد حلول حضارية".

بيان المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

وعقب تداول التصريحات، أصدر المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بيانا رسميا أعرب فيه عن استنكاره الشديد لما ورد على لسان أمير رمسيس.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، أن الزج بالأشخاص ذوي الإعاقة في سياقات تحمل إساءة أو انتقاصًا من قدرهم يمثل انتهاكًا واضحًا لحقوقهم وكرامتهم، مشيرة إلى أن هذه التصريحات تتعارض مع الدستور المصري والقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن التزامات مصر الدولية في هذا الشأن.

اعتذار أمير رمسيس

ومن جانبه، أصدر أمير رمسيس بيانا عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، أوضح فيه مقصده من التصريحات المتداولة.

وكتب: "أثمن وأشكر كل الأصدقاء المساندين والذين وضعوا ما ذكرته بشكل كامل في سياق هجومي على نظرية من مقدم البرنامج بتحليل إزهاق الأرواح بشكل جماعي بناء على الوضع الاقتصادي، وشبهت تفكيره شخصيًا بسياسة الحزب النازي المقيتة في التنكيل بذوي الإعاقة".

وأضاف أن حديثه لم يكن يقصد به الإساءة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدً

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