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استئصال المرارة.. منى فاروق تكشف عن إجرائها عملية جراحية

كتب : نوران أسامة

10:05 م 09/06/2026 تعديل في 10:21 م

منى فاروق داخل المستشفى

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كشفت الفنانة منى فاروق عن تعرضها لوعكة صحية استدعت خضوعها لعملية جراحية عاجلة لاستئصال المرارة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".


ونشرت منى صورة لها من داخل المستشفى، وكتبت: "مكنتش ناوية أتكلم في أموري الشخصية، أنا بقالي فترة بعاني من أزمة صحية في المرارة، ويوم 6/6/2026 ومن أيام احتجت للتدخل الجراحي الفوري، وتم استئصال المرارة لوجود حصوات كانت مأثرة على الكبد، والحمد لله على كل حال".

وأضافت: "شكرا لكل اللي بيحاول يطمن عليا، وشكرا لكل اللي دعالي وبيدعيلي، الحمد لله الذي لا يُحمد على مكروه سواه، عدّت الأزمة على خير، وربنا يديم الصحة والعافية".


اتهام الفنانة منى فاروق بالتعدي على القيم الأسرية

من جانب آخر، قررت النيابة العامة، قبل أشهر، إحالة القضية المتهمة فيها الفنانة منى فاروق إلى النيابة الكلية بمحكمة القاهرة الجديدة، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في الواقعة.

وكان تقدم محامي ببلاغ ضد الفنانة اتهمها فيه بالتحريض على الفسق والفجور، والإساءة إلى قيم المجتمع، وسوء استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تشويه صورة المرأة المصرية أمام المجتمعات العربية وخدش الحياء العام.

آخر أعمال منى فاروق


يُذكر أن آخر مشاركات منى فاروق الدرامية كانت من خلال مسلسل "أيام ج3"، الذي شارك في بطولته كل من رياض الخولي، شيري عادل، حورية فرغلي، أحمد صفوت، سلوى خطاب، وهو من تأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة.

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