تامر عاشور يكشف عن تعاونه مع الملحن مدين في ألبومه الجديد

كتبت- سهيلة أسامة:

أعلن النجم تامر عاشور عن تعاونه مع الملحن مدين في أغنيتين ضمن ألبومه الجديد، الذي من المقرر طرحه قريبًا، وذلك خلال لقائه مع الإعلامية جيهان عبدالله في برنامج "أجمد 7" عبر إذاعة "نجوم إف إم".

وقال "عاشور": "الدنيا كلمات أحمد المالكي وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم ، وأغنية "جم شرفوا" كلمات أحمد عيسى وألحان مدين وتوزيع أمين نبيل".

يستعد المطرب تامر عاشور لطرح ألبومه "ياه"، ويضم 12 أغنية، وهم: الله يحنن، حبيبي القديم، حبك رزق، أنا مكرهتوش، يوم ماهنسى، مرتحناش، يوم ما هابعد، أصلي بعيد، جم شرفوا، مش بعرف أنام، متعملهاش حكاية، والدنيا.

ويتعاون المطرب في الألبوم، مع الشعراء، عليم، أحمد المالكي، ومحمود عبد الله، وحسام سعيد، ومحمود عبد الله، عمرو المصري، محمد بنداري، أحمد عيسى، ومن الملحنين ، محمدي، محمد مدين، أحمد عبد السلام، وعمرو الشاذلي، ومن الموزعين إلهامي وأدهم دهيمة، وأحمد إبراهيم، وأحمد أمين، وعمرو الخضري.

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