حضر الفنان سيد رجب ونقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي ، منذ قليل، لمسجد الفاروق بالمعادي للمشاركة في جنازة والد الفنانة منة شلبي وتشييع جثمانه لمثواه الأخير.

لبلبة وهنادي مهنا وأحمد خالد صالح في جنازة والد منة شلبي

كما حضرت الفنانة لبلبة والفنان أحمد خالد صالح وزوجته الفناةة هنادي مهنا للمشاركة في جنازة والد منة شلبي.

وكانت الفنانة منة شلبي رافقت جثمان والدها لمسجد الفاروق حتى وصوله استعدادا لصلاة الجنازة على روحه.

أحمد الجنايني يعلن وفاة والد الفنانة منة شلبي

وكان المنتج أحمد الجنايني، أعلن عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، أمس الأحد، وفاة والد زوجته الفنانة منة شلبي، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي حمايا الغالي محمد هشام الدين والد كل من مصطفي وإيمان ومنة شلبي، وأشهد الله أنه كان نعم الأب، طيب القلب ولم أرى منه إلا كل خير".

وأضاف زوج منة شلبي: "تقام صلاة الجنازة غدا الاثنين، عقب صلاة الظهر في مسجد الفاروق بالمعادي، نسألكم الفاتحة والدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه وأجعل مثواه الجنة".

