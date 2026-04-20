بالصور.. سيد رجب وأشرف زكي في جنازة والد منة شلبي بالمعادي

كتب : هاني صابر

01:04 م 20/04/2026
    اشرف زكي في جنازة والد منة شلبي
    سيد رجب في جنازة والد منة شلبي (1)
    سيد رجب في جنازة والد منة شلبي (2)
    اشرف زكي في جنازة والد منة شلبي (2)

حضر الفنان سيد رجب ونقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي ، منذ قليل، لمسجد الفاروق بالمعادي للمشاركة في جنازة والد الفنانة منة شلبي وتشييع جثمانه لمثواه الأخير.

لبلبة وهنادي مهنا وأحمد خالد صالح في جنازة والد منة شلبي

كما حضرت الفنانة لبلبة والفنان أحمد خالد صالح وزوجته الفناةة هنادي مهنا للمشاركة في جنازة والد منة شلبي.

وكانت الفنانة منة شلبي رافقت جثمان والدها لمسجد الفاروق حتى وصوله استعدادا لصلاة الجنازة على روحه.

أحمد الجنايني يعلن وفاة والد الفنانة منة شلبي

وكان المنتج أحمد الجنايني، أعلن عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، أمس الأحد، وفاة والد زوجته الفنانة منة شلبي، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي حمايا الغالي محمد هشام الدين والد كل من مصطفي وإيمان ومنة شلبي، وأشهد الله أنه كان نعم الأب، طيب القلب ولم أرى منه إلا كل خير".

وأضاف زوج منة شلبي: "تقام صلاة الجنازة غدا الاثنين، عقب صلاة الظهر في مسجد الفاروق بالمعادي، نسألكم الفاتحة والدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه وأجعل مثواه الجنة".

اقرأ أيضا:

مصطفى كامل: حالتي النفسية سيئة بسبب مرض هاني شاكر

"جدع وشيك".. يارا السكري تكشف مواصفات فتى أحلامها في “صاحبة السعادة”

رفض طعن عمرو دياب على حكم تغريمه 200 جنيه في قضية "الشاب المصفوع"
حوادث وقضايا

رفض طعن عمرو دياب على حكم تغريمه 200 جنيه في قضية "الشاب المصفوع"
قرار جديد من توروب للاعبي الأهلي قبل مواجهة بيراميدز.. التفاصيل كاملة
رياضة محلية

قرار جديد من توروب للاعبي الأهلي قبل مواجهة بيراميدز.. التفاصيل كاملة
كليتيك في خطر.. حسام موافي يحذر من عادة شائعة تدمرك بصمت
نصائح طبية

كليتيك في خطر.. حسام موافي يحذر من عادة شائعة تدمرك بصمت
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بمنتصف تعاملات الاثنين
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بمنتصف تعاملات الاثنين

بعد موجة الزيادات| أرخص 5 سيارات كروس أوفر موديل 2026 بمصر خلال أبريل
أخبار السيارات

بعد موجة الزيادات| أرخص 5 سيارات كروس أوفر موديل 2026 بمصر خلال أبريل

مستند.. ما هي الـ34 خدمة التي علقتها الحكومة على الممتنعين عن سداد النفقة؟
أول بيان رسمي من الخارجية بشأن وفاة ضياء العوضي
الإمارات تطلب من أمريكا دعمها بخط تبادل عملات.. ماذا نعرف عنه؟
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)