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رمضان 2025.. مريم الخشت تنضم لمسلسل "الشرنقة"

01:00 م الخميس 02 يناير 2025

مريم الخشت

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كتبت- سهيلة أسامة:

انضمت الفنانة مريم الخشت لفريق عمل مسلسل "الشرنقة"، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025

والمسلسل من بطولة أحمد داود، مريم الخشت، صبري فواز، علي الطيب، وعمرو وهبة، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبدالتواب توبة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مريم الخشت مسلسل "نقطة سوداء"، تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي ويتكون من 15 حلقة والمقرر عرضه خارج موسم رمضان 2024، تأليف محمد محرز وأمين جمال، وإخراج محمد أسامة.

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مريم الخشت رمضان 2025 مسلسل الشرنقة
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