"مش هتأخر عليك يا حبيبي"..شمس البارودي ترثي زوجها حسن يوسف بكلمات حزينة

كتبت- سهيلة أسامة:

رثت الفنانة المعتزلة شمس البارودي، زوجها الراحل الفنان حسن يوسف بكلمات حزينة ومؤثرة.

وكتبت "البارودي" عبر حسابها على موقع "فيسبوك: "حبيبي، تلوت له ياسين وتبارك ناظرة إليه، فأنا حافظة لمعظم كتاب الله رقيته وظللت أردد له الشهادة، أذكره حبيبي، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله آمنين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله".

وأضافت: "ظللت أرددها وأنا أحتضن رأسه ويده وأقول مش هتأخر عليك يا حبيبي، أنت أكرم الرجال لكل من حولك، وربي أكرم منك يا حبيبي، سيكرمك بعلو كرمك، الحمد لله كان يشع من وجهه نور ورضا وسكينة وهدوء، طيب الله ثراه الطيب الحنون، كنت أشعر أنني أجلس على عرش الدنيا بوجوده معي، بعطائه واهتمامه وحبه الذي لم ينفذ ولو لحظة على مر سنين حبنا، مر شهرين وعشرون يوما كأنهم دهر، أفتقدك".

ورحل الفنان حسن يوسف عن عالمنا في شهر أكتوبر 2024 عن عمر ناهز الـ 90 عامًا، وبرع "يوسف" في عالم السينما وقدم عددا كبيرا من الأعمال من بينها "أنا حرة، شفيقة القبطية، الخطايا، وأصعب جواز، القط والسمان، المغامرون الثلاثة، وقدم عدد من المسلسلات من بينها ليالي الحلمية وبوجي وطمطم وقضاة عظماء وزهرة وأزواجها الخمسة"وغيرها.

وكانت آخر مشاركات الفنانة المعتزلة شمس البارودي بفيلم "2 على الطريق" عام 1984 وشاركها البطولة الزعيم عادل إمام، قبل أن تعلن اعتزالها الفن وارتداء الحجاب منتصف الثمانينات.

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