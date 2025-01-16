كارولين عزمي أنيقة وناهد السباعي بفستان قصير.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

بحضور يسرا وإلهام شاهين.. ليلى علوي تنشر صورًا جديدة من حفل زفاف نجل زاهي

إعداد - نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

يارا

ظهرت الفنانة يارا بإطلالة أنيقة، ارتدت خلالها فستان باللون الأسود ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "الأناقة في البساطة، لأن التفاصيل دائماً تتألق".

لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة جديدة لها عبر حسابه الخاص بموقع وظهرت مع طفل صغير، وعلقت: "تشفى الروح بالتواجد مع الأطفال".

وفاء عامر

شاركت الفنانة وفاء عامر متابعيها، صورة جديدة من أحدث ظهور لها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بمكياج هادئ.

مريم أوزرلي

ظهرت الفنانة التركية مريم أوزرلي بإطلالة جريئة ارتدت خلالها قميص باللون الأبيض و جيبة مكشوفة، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

منة فضالي

شاركت الفنانة منة فضالي متابعيها، صورة جديدة لها، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة، وظهرت بإطلالة كاجوال.

جيهان خليل

حرصت الفنانة جيهان خليل، على مشاركة متابعيها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، ونشرت صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بمرتدية فستان شتوي طويل.

ناهد السباعي

نشرت الفنانة ناهد السباعي صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، أثناء تواجدها في العرض الخاص لفيلم "6أيام"، وظهرت بفستان جرئ.

إيساف

شارك الفنان إيساف متابعيه، صورة جديدة، عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهر بإطلالة كلاسيك.

كارولين عزمي

خطفت الفنانة كارولين عزمي الأنظار إليها، من خلال أحدث ظهور لها، وشاركت متابعيها الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة.

أيتن عامر

ظهرت أيتن عامر بجمبسوت تايجر، ونشرت الصور عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة، ولاقت إعجاب متابعيها.