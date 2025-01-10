ركين سعد عن ذكرياتها في 2024: "أشعر بالامتنان"

كتب- مروان الطيب:

استعادت الفنانة الأردنية ركين سعد، ذكريات عام 2024، الذي شهد نشاطًا فنيًا كبيرًا لها، وحضورها العديد من المحافل السينمائية العالمي، منها مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

ونشرت ركين سعد صورا من حضورها العديد من الفعاليات خلال العام الماضي، منها الترويج لمسلسل "مدرسة الروابي"، وحضور العرض الخاص لمسلسل "موعد مع الماضي" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إلى جانب الترويج للعرض العالمي الأول لفيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

وظهرت ركين بالصور مع فريق هذه الأعمال، وعلقت: "بعض من ذكريات 2024، أشعر بالامتنان".

ركين سعد طُرح لها مؤخرا في دور العرض السينمائي فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، بطولة عصام عمر، إخراج خالد منصور.

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