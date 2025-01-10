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ركين سعد عن ذكرياتها في 2024: "أشعر بالامتنان"

09:02 ص الجمعة 10 يناير 2025
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    الفنانة ركين سعد
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    ركين سعد تروج لمسلسل مدرسة الروابي مع بطلات العمل
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    ركين سعد تستعيد ذكريات 2024
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    ركين سعد عضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة في الجونة السينمائي
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    ركين سعد في مهرجان البحر الأحمر
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    ركين سعد مع كريم عبد العزيز من كواليس مسلسل الحشاشين
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    جائزة أيام القاهرة السينمائي
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    ركين سعد من العرض الخاص لمسلسل موعد مع الماضي
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    ركين سعد من فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي
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    ركين سعد من فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي
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    ركين سعد من العرض الخاص لفيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو
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    فريق عمل فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو من مهرجان البحر الأحمر
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    ركين سعد من مهرجان البحر الأحمر السينمائي
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كتب- مروان الطيب:

استعادت الفنانة الأردنية ركين سعد، ذكريات عام 2024، الذي شهد نشاطًا فنيًا كبيرًا لها، وحضورها العديد من المحافل السينمائية العالمي، منها مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

ونشرت ركين سعد صورا من حضورها العديد من الفعاليات خلال العام الماضي، منها الترويج لمسلسل "مدرسة الروابي"، وحضور العرض الخاص لمسلسل "موعد مع الماضي" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إلى جانب الترويج للعرض العالمي الأول لفيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

وظهرت ركين بالصور مع فريق هذه الأعمال، وعلقت: "بعض من ذكريات 2024، أشعر بالامتنان".

ركين سعد طُرح لها مؤخرا في دور العرض السينمائي فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، بطولة عصام عمر، إخراج خالد منصور.

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ركين سعد ذكريات عام 2024 مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي
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