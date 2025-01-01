10 معلومات عن مصطفى شعبان بعد إعلان زواجه من هدى الناظر

كتب - معتز عباس:

تصدر النجم مصطفى شعبان تريند موقع جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي عقب إعلانه رسميا زواجه من سيدة الأعمال هدى الناظر.

النجم مصطفى شعبان، أعلن في سهرة خاصة على شاشة الحياة، مع الإعلامي عمرو الليثي، عن زواجه من هدى الناظر، قائلًا: "قررنا الزواج من فترة، ثم أجلنا القرار بسبب مرض والدي، وبعد شفائه قال لي لازم تتجوز حالا وإلا مش هخرج من المستشفى".

وأضاف: "اتجوزنا في حفل عائلي، وحددنا أكثر من موعد للإعلان لكن كانت الظروف غير مناسبة فيتم التأجيل، لكن الحمد لله تمت".

الفنان مصطفى شعبان، حقق نجاحا كبيرا موسم رمضان 2024 بمسلسله "المعلم"، الذي ضم عددًا من نجوم الفن أبرزهم أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، هاجر أحمد، سهر الصايغ، ميران عبدالوارث وغيرهم من النجوم.

ونستعرض أبرز 10 معلومات عن النجم مصطفى شعبان:

- ولد عام 1970، يبلغ حاليا من العمر 54 عاما

- التحق بكلية الطب ودرس عام واحد، ثم انتقل لكلية الإعلام جامعة القاهرة قسم علاقات عامة وإعلان، وتخرج منها.

- بدأ مشواره الفني من خلال المشاركة في مسرح الجامعة.

- ارتباط بفتاة عام 2006 ولم تكتمل خطوبتهما بسبب عدم التفاهم.

- انضم مصطفى شعبان لفرقة محمد صبحي المسرحية في التسعينيات وشارك في مسرحية "بالعربي الفصيح".

- توجه للسينما وبدأ فيها في عام 1996 من خلال فيلم (رومانتيكا).

- أبرز أعماله الفنية مسلسل الزوجة الرابعة، ودكتور أمراض نسا، فيلم النعامة والطاووس، فيلم سكوت حنصور.

- تمثل مشاركته في مسلسل "عائلة الحاج متولي" أمام النجم الراحل نور الشريف، نقطة تحول في مسيرته الفنية.

- أبرز أعماله السينمائية: "لقبطان، وحائط البطولات، وفتاة من إسرائيل، وسكوت حنصور، النعامة والطاووس، مافيا، خلي الدماغ صاحي، فتح عينيك، أحلام عمرنا، كود 36، الوتر، كازابلانكا.

- أبرز أعماله الدرامية: عائلة الحاج متولي، العميل 1001، العار، الزناتي مجاهد، الزوجة الرابعة، أيوب، أبو جبل، ملوك الجدعنة، دايما عامر، بابا المجال، المعلم.



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