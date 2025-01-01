لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

10 معلومات عن مصطفى شعبان بعد إعلان زواجه من هدى الناظر

10:05 م الأربعاء 01 يناير 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    هدى الناظر
  • عرض 10 صورة
    هدى الناظر مديرة أعمال عمرو دياب
  • عرض 10 صورة
    مصطفى شعبان من مسلسل بابا المجال
  • عرض 10 صورة
    مصطفى شعبان من مسلسل بابا المجال (1)
  • عرض 10 صورة
    مصطفى شعبان ضيف قناة الحياة
  • عرض 10 صورة
    مصطفى شعبان (2)
  • عرض 10 صورة
    النجم مصطفى شعبان
  • عرض 10 صورة
    سيدة الأعمال هدى الناظر
  • عرض 10 صورة
    مصطفى شعبان من مسلسل بابا المجال (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

تصدر النجم مصطفى شعبان تريند موقع جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي عقب إعلانه رسميا زواجه من سيدة الأعمال هدى الناظر.

النجم مصطفى شعبان، أعلن في سهرة خاصة على شاشة الحياة، مع الإعلامي عمرو الليثي، عن زواجه من هدى الناظر، قائلًا: "قررنا الزواج من فترة، ثم أجلنا القرار بسبب مرض والدي، وبعد شفائه قال لي لازم تتجوز حالا وإلا مش هخرج من المستشفى".

وأضاف: "اتجوزنا في حفل عائلي، وحددنا أكثر من موعد للإعلان لكن كانت الظروف غير مناسبة فيتم التأجيل، لكن الحمد لله تمت".

الفنان مصطفى شعبان، حقق نجاحا كبيرا موسم رمضان 2024 بمسلسله "المعلم"، الذي ضم عددًا من نجوم الفن أبرزهم أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، هاجر أحمد، سهر الصايغ، ميران عبدالوارث وغيرهم من النجوم.

ونستعرض أبرز 10 معلومات عن النجم مصطفى شعبان:

- ولد عام 1970، يبلغ حاليا من العمر 54 عاما

- التحق بكلية الطب ودرس عام واحد، ثم انتقل لكلية الإعلام جامعة القاهرة قسم علاقات عامة وإعلان، وتخرج منها.

- بدأ مشواره الفني من خلال المشاركة في مسرح الجامعة.

- ارتباط بفتاة عام 2006 ولم تكتمل خطوبتهما بسبب عدم التفاهم.

- انضم مصطفى شعبان لفرقة محمد صبحي المسرحية في التسعينيات وشارك في مسرحية "بالعربي الفصيح".

- توجه للسينما وبدأ فيها في عام 1996 من خلال فيلم (رومانتيكا).

- أبرز أعماله الفنية مسلسل الزوجة الرابعة، ودكتور أمراض نسا، فيلم النعامة والطاووس، فيلم سكوت حنصور.

- تمثل مشاركته في مسلسل "عائلة الحاج متولي" أمام النجم الراحل نور الشريف، نقطة تحول في مسيرته الفنية.

- أبرز أعماله السينمائية: "لقبطان، وحائط البطولات، وفتاة من إسرائيل، وسكوت حنصور، النعامة والطاووس، مافيا، خلي الدماغ صاحي، فتح عينيك، أحلام عمرنا، كود 36، الوتر، كازابلانكا.

- أبرز أعماله الدرامية: عائلة الحاج متولي، العميل 1001، العار، الزناتي مجاهد، الزوجة الرابعة، أيوب، أبو جبل، ملوك الجدعنة، دايما عامر، بابا المجال، المعلم.

اقرأ أيضًا:

زوج داليا البحيري عنها: "بتحب الكلب أكتر مني وبتغني شعبي وبتخاف من الصراصير"

بالصور.. محمد سعد يحتفل بالعرض الخاص لفيلمه الجديد "الدشاش"

مصطفى شعبان مصطفى شعبان وهدى الناظر عمرو الليثي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

عاجل - النيابة العامة تحسم الجدل بشأن وفاة أحمد رفعت
بينها المحال العامة.. أول قرارات الحكومة في 2025
موعد شهر رمضان 2025.. ما عدد الأيام المتبقية؟
حكيم يعلن نيته اعتزال الغناء عام 2025
الصحة تكشف تفاصيل أول مولود في 2025.. ومفاجأة للسنة الرابعة على التوالي