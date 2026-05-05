"مش هخلي حد تاني يغني في مصر".. حسام حبيب يثير برسالة غامضة

كتب : سهيلة أسامة

09:24 م 05/05/2026

أثار الفنان حسام حبيب حالة من الجدل عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، بعدما أعاد نشر "استوري" لصديق له تضمنت رسالة غامضة.

وجاء في الرسالة: "مش هخلي حد تاني يغني في مصر"، ما فتح باب التساؤلات بين الجمهور حول المقصود منها.

وظهر حسام حبيب في مقطع فيديو من داخل أحد الاستوديوهات، أثناء تسجيله لأغنية جديدة، من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

ولاقى المقطع تفاعلًا واسعًا من متابعيه، حيث جاءت بعض التعليقات: "الحماس مليون"، "أكيد في عظمة بتتعمل"، "عسل"، "وحشتنا أوي".

آخر أعمال حسام حبيب


يُذكر أن آخر أعمال حسام حبيب أغنية "وجع الفراق"، التي قدمها ضمن أحداث فيلم "السلم والتعبان 2: لعب عيال"، وتم طرحها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

