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تفاصيل العرض الخاص لفيلم محمد سعد "الدشاش"

11:23 ص الأربعاء 01 يناير 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    بوستر الدشاش
  • عرض 3 صورة
    النجم محمد سعد في الدشاش
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كتب-مصطفى حمزة:

يستعد النجم محمد سعد، للاحتفال بالعرض الخاص لفيلم "الدشاش"، مساء اليوم الأربعاء الموافق 1 يناير بالتزامن مع طرح الفيلم في دور العرض المصرية.

العرض الخاص يقام دار عرض "فوكس سينما" بمول مصر، في الثامنة مساء اليوم الأربعاء المقبل.

فيلم "الدشاش" تشارك في بطولته النجمة زينة، التي تعود للتعاون مع النجم محمد سعد ، بعد 16 عام، من مشاركته معه في فيلم "بوشكاش"، الذي عرض عام 2008.

ويشارك في بطولة الفيلم، خالد الصاوي ، باسم سمرة، ونسرين طافش، ورشوان توفيق، ومصطفى أبو سريع ومحمد جمعة، ومريم الجندي ، نسرين أمين، و أحمد الرافعي، و من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج المنتج محمد رشيدي.

فيلم الدشاش محمد سعد العرض الخاص لفيلم الدشاش
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