بالصور| نادية الجندي في جولة بسوق "البحر الأحمر السينمائي" وتستعيد ذكريات "رغبة متوحشة"

جدة- منى الموجي:

زارت النجمة نادية الجندي اليوم الاثنين 9 ديسمبر، أكثر من شركة إنتاج ضمن جولة قامت بها في سوق مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

وأمام المكان المخصص لشركة "روتانا" والمجلد الذي يضم عددا كبيرا من الملصقات الدعائية لأشهر الأفلام، وقفت نادية لتتحدث عن فيلمها "رغبة متوحشة"، أحد أفلام مكتبة روتانا، والتقطت صورا مع "البوستر" الخاص به.

واستعادت نادية ذكرياتها مع الفيلم الذي أخرجه المخرج الكبير خيري بشارة مشيرة إلى أن الكاتب وحيد حامد كتب النص السينمائي، وأنه من الأفلام التي تحبها وكان البطولة الأولى لـ محمود حميدة في السينما، لافتة إلى حرصها طوال مشوارها الفني على منح الفرص للمواهب التي تستحق ذلك.

جدير بالذكر أن مهرجان البحر السينمائي افتتح فعاليات دورته الرابعة مساء الخميس الموافق 5 ديسمبر، بحضور كوكبة من نجوم الفن، بينهم: ويل سميث، يسرا، مايكل دوجلاس، ليلى علوي، كاثرين زيتا جونز، نادية الجندي، نبيلة عبيد، كارينا كابور، عامر خان، سبايك لي، يسرا اللوزي، حسن الرداد، إيمي سمير غانم، ماجدة زكي، منى زكي، أحمد حلمي.