منى زكي تنشر صورا جديدة بمهرجان البحر الأحمر..ونادية الجندي تعلق

كتبت - نوران أسامة:

شاركت الفنانة منى زكي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا جديدة لها على هامش حضورها فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت منى زكي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وتفاعلت الفنانة نادية الجندي مع صور منى زكي، وعلقت: "ما شاء الله قمراية". كما علقت ياسمين عبد العزيز: "قمر".

وكان حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة هذا العام، والذي أقيم في جدة، شهد تكريم منى زكي وسط حضور عدد كبير من أبرز وألمع النجوم وصناع السينما حول العالم.

ويحتفي مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بعرض أفضل إنتاجات السينما العربية والعالمية في مدينة جدة؛ عروس البحر الأحمر. حيث ينطوي البرنامج السينمائي للمهرجان على فئات وأقسام متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، تبدأ من الكنوز السينمائية الدفينة المرمّمة بأحدث تقنيات العرض، وتنتهي بأفلام المواهب الواعدة.

كما يستضيف المهرجان نخبة من المواهب الفنّية وصنّاع الأفلام ومحترفي الصناعة من العالم العربي وباقي أرجاء العالم عبر منصّته، جنبًا إلى العديد من مسابقات الأفلام في الفئات الطويلة والقصيرة، مع احتضان الحفلات الموسيقيّة، واستضافة العديد من الندوات وورش العمل التي تهدف إلى دعم وتنمية وتشجيع المواهب الصاعدة

يذكر أن، مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة هذا العام، يقام في الفترة من 5- 14 ديسمبر 2024.