"مبروك حبيبتي".. هيفاء وهبي تهنئ إليسا على أغنيتها الجديدة

كتب - معتز عباس:

هنأت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، صديقتها المطربة إليسا على أغنيتها الجديدة "حبك متل بيروت.

ونشرت هيفاء مقطع صوتي للأغنية، في ستوري عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "ما في متلك ولا متل حب بيروت ولا لبنان كله، مبروك حبيبتي إليسا، شكرا صديقي إيلي على العمل الحقيقي متلك".

يذكر أن المطربة إليسا، طرحت مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "حبك متل بيروت"، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ومنصات الموسيقى المختلفة.

أغنية "حبك متل بيروت"، غناء إليسا، من كلمات جان نخول، وألحان محمد بشار وجان نخول، وتوزيع جيمي حداد، وميكس وماستر إيلي بربر.







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