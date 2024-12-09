لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"مبروك حبيبتي".. هيفاء وهبي تهنئ إليسا على أغنيتها الجديدة

02:01 ص الإثنين 09 ديسمبر 2024

هيفاء وهبي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

هنأت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، صديقتها المطربة إليسا على أغنيتها الجديدة "حبك متل بيروت.

ونشرت هيفاء مقطع صوتي للأغنية، في ستوري عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "ما في متلك ولا متل حب بيروت ولا لبنان كله، مبروك حبيبتي إليسا، شكرا صديقي إيلي على العمل الحقيقي متلك".

يذكر أن المطربة إليسا، طرحت مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "حبك متل بيروت"، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ومنصات الموسيقى المختلفة.

أغنية "حبك متل بيروت"، غناء إليسا، من كلمات جان نخول، وألحان محمد بشار وجان نخول، وتوزيع جيمي حداد، وميكس وماستر إيلي بربر.


هيفاء وهبي على انستجرام

اقرأ أيضا..

نبيلة عبيد تهنئ منى زكي بعد تكريمها في مهرجان البحر الأحمر.. والفنانة ترد: "شرف كبير ليا كلامك"

"قصتك معايا محفزة لأي بنت".. تامر حسني يوجه رسالة خاصة لـ هنا الزاهد

هيفاء وهبي إنستجرام هيفاء وهبي إليسا أغنية حبك متل بيروت
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مي عمر تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. والجمهور: "أجمل حورية بحر"

إعلان

إعلان

لأسباب إنسانية.. روسيا تستقبل بشار الأسد وتمنحه حق اللجوء
* أين بشار الأسد؟.. روسيا تكشف اللحظات الأخيرة قبل الهروب