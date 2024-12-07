بفستان جرئ.. أحدث ظهور لـ نادين نسيب نجيم والجمهور يغازلها (صور)

بعد جدل تجسيدها شخصية نيرة أشرف..مايان السيد تعلق على دورها في"ساعته

بعد تصريحاته الأخيرة.. محمد رمضان يرد على حقيقة خلافه مع كزبرة

من هي هبة طوجي مغنية الحفل العالمي لافتتاح كاتدرائية نوتردام بفرنسا؟

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم، متابعيها عبر السوشيال ميديا إطلالة جريئة لها من أحدث ظهور.

ونشرت نادين، الصور مرتدية فستان جرئ، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إذا كنت أحبك".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جمالك يا نادين الله يحميكي" ، "جميلة جدا" ، "أميرة الجمال والأناقـة" ، "الجمال لا ينفصل عن نظر الناظر" ، "قمر أوي".

وكانت اللبنانية نادين نسيب نجيم، أعلنت مؤخرا انفصالها عن خطيبها السوري ناريك ناربيكيان.

وفي أول تصرف لها بعد إعلان انفصالها، قامت "نادين" بحذف جميع الصور التي تجمعها مع خطيبها من حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي، ونشرت مقطع فيديو، عبر "ستوري" حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "يسعدني أن أعلن أنني عزباء".

يذكر أن، آخر أعمال نادين نسيب نجيم مسلسل "2024" بطولة محمد الأحمد، كارمن لبس، من كتابة بلال شحادات وإخراج فيليب أسمر.

اقرأ أيضا:

مدحت العدل عن تكريم عبلة كامل: "لو تسمح لنا نعملها 10 حفلات تكريم"