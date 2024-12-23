لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ماذا قال محمود قابيل عن المخرج محمد سامي؟

08:19 م الإثنين 23 ديسمبر 2024

الفنان محمود قابيل والمخرج محمد سامي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

تحدث الفنان الكبير محمود قابيل، عن كواليس تعاونه مع المخرج محمد سامي في مسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

وحل قابيل ضيفًا على موقع "عرب وود"، وتطرق خلال حديثه عن رأيه في قول البعض أن المخرج محمد سامي "ديكتاتور" في أعماله الفنية.

وعن وصف المخرج محمد سامي بـ "الديكتاتور" قال: "الفن مايستحملش ديكتاتور، وهو مخرج محترم جدًا وبيحب الممثل جدًا، والنتيجة بتبان على الشاشة ونجاح ورا نجاح، وهو شخص جميل وبحترمه جدًا وفيه تواصل واحترام متبادل بينا".

يضم مسلسل "سيد الناس" مجموعة من نجوم الدراما التليفزيونية، وهم: عمرو سعد، خالد الصاوي، عماد زيادة، إلهام شاهين، أحمد فهيم، أحمد رزق، تأليف خالد صلاح، إخراج محمد سامي.

View this post on Instagram

A post shared by ArabWood (@arabwoodtv)

يذكر أن الفنان الكبير محمود قابيل يشارك أيضًا في مسلسل "الحلانجي" بطولة الفنان محمد رجب والمقرر عرضه أيضًا ضمن موسم دراما رمضان 2025.

اقرأ أيضا:

محمد جمعة بصحبة مستر بيست أثناء زيارته للأهرامات.. صورة

حسن الرداد يبدأ تصوير "عقبال عندكم"

محمود قابيل المخرج محمد سامي مسلسل سيد الناس محمود قابيل على عرب وود محمود قابيل بمسلسل سيد الناس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بالصور| عمرو منسي وخالد سليم في حفل ختام النسخة الرابعة من "الأبد هو الآن"

إعلان

إعلان

بالفيديو.. الفنان صبحي خليل يستغيث بسبب مالك عقار: إحنا في الشارع ومفيش مياه وكهرباء
أحوال الطقس.. الأرصاد تحذر من موجات انخفاض حرارة بدءا من الغد
بعد كسره الـ51 جنيها لأول مرة.. توقعات الدولار في النصف الأول من 2025