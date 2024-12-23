ماذا قال محمود قابيل عن المخرج محمد سامي؟

كتب- مروان الطيب:

تحدث الفنان الكبير محمود قابيل، عن كواليس تعاونه مع المخرج محمد سامي في مسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

وحل قابيل ضيفًا على موقع "عرب وود"، وتطرق خلال حديثه عن رأيه في قول البعض أن المخرج محمد سامي "ديكتاتور" في أعماله الفنية.

وعن وصف المخرج محمد سامي بـ "الديكتاتور" قال: "الفن مايستحملش ديكتاتور، وهو مخرج محترم جدًا وبيحب الممثل جدًا، والنتيجة بتبان على الشاشة ونجاح ورا نجاح، وهو شخص جميل وبحترمه جدًا وفيه تواصل واحترام متبادل بينا".

يضم مسلسل "سيد الناس" مجموعة من نجوم الدراما التليفزيونية، وهم: عمرو سعد، خالد الصاوي، عماد زيادة، إلهام شاهين، أحمد فهيم، أحمد رزق، تأليف خالد صلاح، إخراج محمد سامي.

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يذكر أن الفنان الكبير محمود قابيل يشارك أيضًا في مسلسل "الحلانجي" بطولة الفنان محمد رجب والمقرر عرضه أيضًا ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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