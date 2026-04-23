شوّقت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس جمهورها، بعد نشرها صورة تشويقية لضيوف حلقتها المقبلة من برنامجها "صاحبة السعادة"، المذاع عبر قناة "dmc".



وعلّقت إسعاد، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، قائلة: "يا ترى مين ضيوف الحلقة؟"، ما دفع المتابعين للتخمين حول هوية الضيوف، وجاءت أبرز الأسماء المتوقعة: فريق "واما" وفرقة "كاريوكي".



احتفال إسعاد يونس بعيد ميلادها



واحتفلت الفنانة إسعاد يونس بعيد ميلادها، الذي يوافق يوم الأحد 12 أبريل، برفقة فريق عمل مسلسل "تيتا زوزو"، داخل بلاتوه تصوير برنامجها "صاحبة السعادة".

مشاركة إسعاد يونس في "تيتا زوزو"



وتشارك إسعاد يونس في بطولة مسلسل "تيتا زوزو"، الذي يضم عددًا من النجوم، من بينهم محمد كيلاني، نور محمود، ندى موسى، حمزة العيلي، سمر علام، صلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، والعمل من إخراج شيرين عادل.