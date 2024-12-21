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بـ"فستان قصير وجرئ".. أحدث ظهور لـ مي عمر والجمهور:"ضحكتك بتجيب العافية" (صور)

01:06 م السبت 21 ديسمبر 2024
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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة مي عمر، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها.

ونشرت مي، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان قصير وجرئ، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "أشيك فنانة في مصر" ، "أجمل وأحلى فنانة بجد" ، "الجمال عدى الكلام" ، "مذهلة" ، "ملكة الكون" ، "ضحكتك بتجيب العافية" ، "قمر أوي".

وتقوم الفنانة مي عمر في مسلسل "إش إش" المقرر عرضه في رمضان 2025، بأداء شخصية الراقصة "إش إش".

ويشارك مي عمر في بطولة المسلسل ماجد المصري، وإدوارد، وهالة صدقي، وإنتصار، وعصام السقا، ومحمد شرنوبي، وعلاء مرسي، وإيهاب فهمي، وشيماء سيف، وآخرين.

مي عمر نجوم الفن مسلسل إش إش رمضان 2025 دراما رمضان 2025
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