يجسد دور شكري سرحان في "شباب امرأة".. من هو يوسف عمر؟

"أول مرة يشوفها".. ماذا قال عمرو مصطفى عن ابنة الراحل محمد رحيم في

تصدر الممثل الشاب يوسف عمر "تريند" مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد الإعلان عن مشاركته في مسلسل "شباب امرأة" ليقدم نفس الدور الذي لعبه النجم الراحل شكري سرحان في فيلم حمل نفس الاسم.

المسلسل من المقرر عرضه في رمضان 2025، ويجسد يوسف عمر دور شكري سرحان أمام النجمة غادة عبدالرازق، التي تؤدي نفس الدور الذي لعبته الفنانة الراحلة تحية كاريوكا.

من هو يوسف عمر؟

- يوسف من أسرة فنية، والده هو المخرج المسرحي محمد عمر، ووالدته هي الممثلة لبنى ونس، ولد في القاهرة.

- ودرس في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج.

- شارك في مسلسل "رحيم" الذي عرض عام 2018.

- أول بطولة سينمائية له في فيلم "مين يصدق"، الذي ضم مجموعة من الشباب، وتم عرضه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الأخير.

- عرفه الجمهور من خلال مشاركته في مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة".

- يبدأ تصوير المسلسل خلال شهر ديسمبر الجاري، وسيحمل بشكل مبدئي اسم "شباب امرأة"، ويتكون من 15 حلقة.