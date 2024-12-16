ريا أبي راشد تنشر صور مع نجوم السينما من فعاليات مهرجان البحر الأحمر

كتب- مروان الطيب:

استعادت الإعلامية اللبنانية، ريا أبي راشد، ذكريات مقابلتها عدد كبير من ألمع النجوم وصناع السينما حول العالم، وذلك من كواليس فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة هذا العام.

ونشر ريا صور من كواليس الفعاليات عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها مع عدد من ألمع النجوم سواء على الريد كاربت أو استضافتها لهم بالعديد من الجلسات الحوارية طوال فترة المهرجان منهم النجمة بريانكا شوبرا، الممثلة سينثيا إيريفو، الممثل بريندان فريزر، الفنانة صبا مبارك، النجمة يسرا، الممثلة إيميلي بلانت، الفنانة هند صبري، الممثل عامر خان، الممثل بنديكت كامبرباتش، الفنانة يسرا اللوزي، الفنان أحمد حلمي، الفنان أمير المصري.

وعلقت ريا على الصور: "مجموعة صور من أسبوع استثنائي في البحر الأحمر يستحق التمرير حتى النهاية، لقد تمكنت من التواصل مع الأشخاص المفضلين لدي وكانت جميع المحادثات التي أجريتها مذهلة، السينما هي كل شئ بالنسبة لي، وهذا هو ما يسعدني أن أتحدث عنه دائمًا وأبدًا".

وتقوم ريا أبي راشد بتقديم الموسم الجديد من برنامج المسابقات والمواهب "عرب جوت تالنت"، الذي يشارك في لجنة تحكيمه كل من باسم يوسف، نجوى كرم، علي جابر وناصر القصبي.

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