بالفيديو.. هذا ما قالته يسرا وشيماء سيف عن المخرج محمد سامي

كتبت- نوران أسامة:

عبّرت النجمة يسرا وشيماء سيف عن حبهم الكبير للمخرج محمد سامي، وذلك خلال لقائهم في برنامج "سينماتك" على هامش ندوته بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الرابعة.

وقالت يسرا: "محمد سامي مختلف جدًا جدًا، هو مخرج فاهم ذوق الجمهور، ومن الشباب الواعيين اللي بيعملوا حاجة مختلفة خالص وله طعم ومذاق خاص، وهو مخرج كبير".

وأضافت شيماء سيف: "حبيب قلبي وأعظم مخرج في الدنيا، وأنا بحبه جدًا وسعيدة إننا اشتغلنا مع بعض في مسلسل "إش إش"، وإن شاء الله يبقى في رمضان اللي جاي، اكتسبت منه حاجات كتير زي الدقة والاهتمام بالتفاصيل، وهو ما شاء الله حافظ الاسكربت ربنا يحميه".

يُذكر أن محمد سامي انتهى من تصوير مسلسل "إش إش"، بطولة مي عمر، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025.

ويواصل محمد سامي هذه الأيام في تصوير مسلسل "سيد الناس" من بطولة عمرو سعد وخالد الصاوي وإلهام شاهين ومنة فضالي وعماد زيادة وبشرى وأحمد رزق وأحمد فهمي وطارق النهري ونشوى مصطفى، من تأليف خالد صلاح المقرر عرضه في رمضان 2025.

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