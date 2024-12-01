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شيرين عبدالوهاب توجه رسالة صوتية لجمهورها: "بيكم وعشانكم هفضل واقفة على رجلي"

01:18 م الأحد 01 ديسمبر 2024
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  • عرض 4 صورة
    شيرين عبدالوهاب
  • عرض 4 صورة
    شيرين عبدالوهاب
  • عرض 4 صورة
    شيرين عبدالوهاب
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كتبت- منى الموجي:

وجهت المطربة شيرين عبدالوهاب، رسالة صوتية لجمهورها عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، ونشرتها عبر حسابها على موقع "إكس".

وقالت شيرين في رسالتها "فرحة الوطن العربي برجوعي دبت في عمري وفي قلبي وحياتي كلها روح جديدة، شكرا لبلدي وصحافة بلدي، شكرا لأهل الكويت وصحافة الكويت ولكل الوطن العربي أهلي وناسي وحبايبي، بيكم وعشانكم هفضل واقفة على رجلي بعد حب ربنا ليا وتوفيقه ليا عشان دعاكم ليا ألف شكر ليكم".

جدير بالذكر أن شيرين أحيت مساء الجمعة الموافق 29 نوفمبر حفلا شهد حضور جماهيري كبير، إلى جانب مساندة ابنتيها هنا ومريم لها وتواجدهما، كما حضره عدد من الشعراء والملحنين، بينهم: عزيز الشافعي، مدين، تامر حسين، بهاء الدين محمد.

شيرين عبدالوهاب انستجرام الكويت
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