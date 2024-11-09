"السقا وشيكو وكريم محمود عبد العزيز".. نجوم الفن ينعون والدة أحمد مكي

كتب- مروان الطيب:

حرص عدد كبير من نجوم الفن على نعي والدة الفنان أحمد مكي التي كشف عن رحيلها مساء اليوم السبت عبر صفحاته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقام العديد منهم بمواساته عبر عدد من التعليقات على خبر الوفاة منهم أحمد السقا، كريم محمود عبد العزيز، أوس أوس، شيكو، هشام ماجد، مصطفى خاطر، كريم عفيفي، ميرهان حسين، علي ربيع، حمدي الميرغني، كارولين عزمي، ومي الغيطي.

كشف الفنان أحمد مكي عن رحيل والدته ونشر لها صورة أرشيفية عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام" وكتب: "سبحان من له الدوام، توفيت اليوم الموافق 9/11/2024 أمي حورية محمد جمال الدين شاكر، أرجو منكم الدعاء لها، اللهم أغفر لها وأرحمها وعافها وأعف عنها، وأكرم نزلها، اللهم أبدلها دارًا خيرًا من دارها وأهلا خيرًا من أهلها، وأدخلها الجنة برحمتك وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار، يا أرحم الراحمين".

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن موعد تشييع الجنازة ومكان العزاء خلال الساعات القليلة المقبلة.

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