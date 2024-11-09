بإطلالة "جريئة".. أحدث ظهور لـ هدى المفتي والجمهور يعلق (صور)
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كتبت - نوران أسامة:
شاركت الفنانة هدى المفتي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة بأحدث ظهور لها.
ونشرت هدى، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ماما.. أنا أرتدي الجينز".
وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "حلاوتك، الجميلة، حلويات، مزهلة، جميلة طول الوقت، أحلى واحدة".
يذكر أن، آخر أعمال هدى المفتي مسلسل "مطعم الحبايب" من تأليف مريم نعوم وإخراج عصام عبدالحميد، وشاركها البطولة أحمد مالك، بيومي فؤاد، انتصار وسامي مغاوري، وآخرين.
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