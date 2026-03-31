أعلن الفنان باسم سمرة عن وفاة ابن عمته منذ قليل، وذلك من خلال حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب "سمرة" في نعيه: "بقلوب مليانة حزن وألم، بنعي وفاة ابن عمتي الغالي محمد إبراهيم عوده، ربنا يرحمك ويغفر لك ويجعل مثواك الجنة، ويصبرنا على فراقك… هتفضل دايمًا في قلوبنا وذكرياتنا. إنا لله وإنا إليه راجعون."

آخر أعمال باسم سمرة الدرامية

ظهر الفنان باسم سمرة في موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل "عين سحرية"، ويشاركه البطولة كل من عصام عمر، محمد علاء، سما إبراهيم، وجنى الأشقر. العمل من تأليف هشام هلال وإخراج سدير مسعود.

قصة مسلسل "عين سحرية"

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي مثير حول سماسرة استغلال التكنولوجيا وكيفية فضحهم، والمخاطر التي تحيط بهذا العالم، مع أحداث مشوقة تركز على الجانب الإنساني والاجتماعي لهذه الظواهر.

