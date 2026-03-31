باسم سمرة يعلن وفاة نجل عمته

كتب : سهيلة أسامة

09:31 م 31/03/2026 تعديل في 09:58 م

باسم سمرة

أعلن الفنان باسم سمرة عن وفاة ابن عمته منذ قليل، وذلك من خلال حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب "سمرة" في نعيه: "بقلوب مليانة حزن وألم، بنعي وفاة ابن عمتي الغالي محمد إبراهيم عوده، ربنا يرحمك ويغفر لك ويجعل مثواك الجنة، ويصبرنا على فراقك… هتفضل دايمًا في قلوبنا وذكرياتنا. إنا لله وإنا إليه راجعون."

آخر أعمال باسم سمرة الدرامية

ظهر الفنان باسم سمرة في موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل "عين سحرية"، ويشاركه البطولة كل من عصام عمر، محمد علاء، سما إبراهيم، وجنى الأشقر. العمل من تأليف هشام هلال وإخراج سدير مسعود.

قصة مسلسل "عين سحرية"

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي مثير حول سماسرة استغلال التكنولوجيا وكيفية فضحهم، والمخاطر التي تحيط بهذا العالم، مع أحداث مشوقة تركز على الجانب الإنساني والاجتماعي لهذه الظواهر.

اقرأ أيضًا:

أسرة عبد الحليم حافظ ترد على الجدل حول تعديل كلمات "لست قلبي"

عرض فيلم "خريطة رأس السنة" لريهام عبدالغفور في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

لأول مرة.. عمرو دياب يحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا في تركيا

كم بيضة يمكنك تناولها يوميا؟.. دراسة تحسم الجدل
الداخلية تكشف حقيقة "مشهد" الشرطي والمواطن المثير للجدل
تعطيل الدراسة غدًا والطقس السيئ.. كل ما تريد معرفته (مُحدث)
أول تعليق من البيت الأبيض على مبادرة باكستان والصين لوقف حرب إيران.. ماذا
خريطة سقوط الأمطار في مطروح غداً الأربعاء.. تعرف على ساعة الذروة
