بيونسيه هددت بمقاضاة "حملته".. نجوم ونجمات رفضوا دعم دونالد ترامب

كتب-مصطفى حمزة:

حرص نخبة من أبرز النجوم والنجمات في الولايات المتحدة، على تصعيد مواجهة المرشح الجمهوري دونالد ترامب، خلال صراعه لحسم انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وكان على رأس قائمة التصعيد، النجم روبرت دي نيرو، الذي طالما سخر من ترامب، ووصل إلى حد إصداره قرار بمنع دخول المرشح الجمهوري لسلسلة المطاعم التي يملكها النجم الشهير،

وقام دي نيرو، بالمشاركة في عدة جولات لدعم مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، وشاركه الحضور في الجولة التي أقيمت في فيلادلفيا، نخبة من النجوم، منهم ليوناردو دي كابريو، كيري واشنطن، تيسا طومسون، وبريان تيري هنري.

وعبر صفحته في موقع "إكس"’، قام النجم صامويل جاكسون، بدعم مرشحة الحزب الديمقراطي، إلى جانب مشاركته في حملة دعمها التي أقيمت في جورجيا.

وفي لقاء تلفزيوني، أجرته الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري، مع كامالا هاريس، وشارك به عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، حرص مجموعة من أبرز نجوم أمريكا، على تأكيد حماسهم بفوز المرشحة الرئاسية، ووصل حماس النجمة ميريل ستريب، إلى بدأ حديثها قائلة: "أهلا سيادة الرئيس".

وشارك في الجلسة عبر الإنترنت، نجوم مثل تريسي إليس روس، جوليا روبرتس، ميريل ستريب، بن ستيلر، وكريس روك.

وقال النجم الكوميدي كريس روك: "إن وجود هاريس في البيت الأبيض يعني تمثيلاً لبناته".

وأعلنت النجمة تايلور سويفت عبر صفحتها في موقع "إنستجرام"،عن دعم المرشحة، وكتبت: "سأدلي بصوتي لصالح كامالا هاريس وتيم والز في انتخابات 2024. أعتقد أنها زعيمة موهوبة وذات يد ثابتة، وأؤمن أنه يمكننا تحقيق المزيد إذا تم قيادتنا بهدوء بدلاً من الفوضى."

المغنية بيونسيه، من جانبها هددت القائمين على حملة "ترامب" باتخاذ إجراءات قانونية بسبب إستغلال أغنيتها "الحرية" في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أيام قليلة من موافقة المغنية عليها كنشيد رسمي لحملة كامالا هاريس الرئاسية.

يذكر أن دونالد ترامب، أعلن فوزه بالإنتخابات، ووصوله للمرة الثانية إلى مقعد الرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، إذ سبق وفاز به في الفترة بين عامي 2016 وحتى 2020.

صامويل جاكسون

ميريل ستريب