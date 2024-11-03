تعرف على موعد حفل علي الحجار بساقية الصاوي
02:31 م الأحد 03 نوفمبر 2024
كتبت -نوران أسامة:
يستعد الفنان علي الحجار لإحياء حفل غنائي، والمقرر إقامته يوم 27 نوفمبر الموافق يوم الأربعاء، بساقية الصاوي.
وروج "الحجار" للحفل ونشر البوستر الخاص به، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "لسه مجهزتش برنامج الحفلة، في انتظار اقتراحاتكم" .
وأحيا المطرب الكبير علي الحجار مؤخرًا حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32.
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