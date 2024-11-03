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تعرف على موعد حفل علي الحجار بساقية الصاوي

02:31 م الأحد 03 نوفمبر 2024

الفنان علي الحجار

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كتبت -نوران أسامة:

يستعد الفنان علي الحجار لإحياء حفل غنائي، والمقرر إقامته يوم 27 نوفمبر الموافق يوم الأربعاء، بساقية الصاوي.

وروج "الحجار" للحفل ونشر البوستر الخاص به، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "لسه مجهزتش برنامج الحفلة، في انتظار اقتراحاتكم" .

وأحيا المطرب الكبير علي الحجار مؤخرًا حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32.

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علي الحجار نجوم الفن ساقية الصاوي
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