تعرف على موعد حفل علي الحجار بساقية الصاوي

كتبت -نوران أسامة:

يستعد الفنان علي الحجار لإحياء حفل غنائي، والمقرر إقامته يوم 27 نوفمبر الموافق يوم الأربعاء، بساقية الصاوي.

وروج "الحجار" للحفل ونشر البوستر الخاص به، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "لسه مجهزتش برنامج الحفلة، في انتظار اقتراحاتكم" .

وأحيا المطرب الكبير علي الحجار مؤخرًا حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32.

اقرأ يضًا:

الليلة.. حسين فهمي يستقبل العزاء في شقيقه مصطفى فهمي

بعد اعتذارها عن "الهالوين".. حنان ترك تعد قهوة عربية و تتصدر "إكس"