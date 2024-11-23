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تامر حسني ينعى محمد رحيم

04:48 ص السبت 23 نوفمبر 2024

تامر حسني

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كتبت- منال الجيوشي:
نعى الفنان تامر حسني عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، الملحن الكبير محمد رحيم

وكتب تامر حسني عبر خاصية القصص القصيرة: "سبحان من له الدوام، أخي وصديقي الملحن الكبير محمد رحيم في ذمة الله، نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة"

محمد رحيم من مواليد ١٩٧٩، تعاون خلال مشواره الفني مع كبار نجوم الفن في مصر والعالم العربي، أبرزهم عمرو دياب، شيرين، إليسا، نانسي عجرم، تامر حسني، بهاء سلطان، أصالة، محمد حماقي، سميرة سعيد.

تامر حسني ينعى محمد رحيم الملحن الكبير محمد رحيم صديقي الملحن الكبير
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