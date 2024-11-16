بالصور| بشرى ولقاء سويدان ضمن حضور ندوة ترميم أرشيف الفنانين في مهرجان القاهرة السينمائي

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كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

نظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45، قبل قليل على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، جلسة حول ترميم أرشيفات الفنانين، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما.

شارك في الندوة النجوم: محمود حميدة إلى جانب رجل الأعمال خالد حميدة، وأدارها: شريف نور الدين، فيما غابت عن الحضور النجمة إلهام شاهين.

وكان من بين المتواجدين في الندوة الفنانة بشرى والفنانة لقاء سويدان، والفنانة كريمة منصور.

تناولت الحلقة النقاشية الحديث عن أهمية الحفاظ على أرشيفات الفنانين وترميمها، مع التركيز على التأثير الثقافي والتاريخي لهذه المواد الأرشيفية، ومنح برنامج الندوة للحاضرين فرصة للاستماع لرؤى وخبرات متعددة رواها ممثلين محترفين وخبراء في الأرشيف.

تحدث حميدة عن كيف ضاعت الكثير من الأفلام المصرية القديمة، وأن بعضها تم بيعه للقنوات الفضائية العربية، وكان الفيلم وقتما بدأ مشواره الفني يباع بـ١٥٠٠ جنيه، ويتم شراؤه من الورثة الذين لم يكونوا على علم بكيفية الاستفادة من النيجاتيف الذي معهم، وبعضهم كان يحرقها ليحصل على الفضة الموجودة بها ويبيعها فاختفت الكثير من الأفلام ولم يبق منها سوى اسمها فقط.

وتحدث الضيوف عن فوائد الحفاظ على النصوص والصور والأزياء والكتابات الشخصية والتي تمنح الفنان فرصة ليقدم الجمهور والعاملين بالصناعة وجهات نظر جديدة حول أعمالهم وتاريخهم مع مرور الزمن.

وناقش الضيوف خطوات العملية الدقيقة لفن الأرشفة، بداية بالتعامل مع المواد الحساسة ووصولًا إلى رقمنة الأصول لإتاحة الوصول إليها على نطاق أوسع.

تتضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.