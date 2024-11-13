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ليلى علوي تبهر الجميع في مهرجان القاهرة السينمائي الـ45 (صور)

10:05 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    ليلى علوي تخطف الأنظار امام عدسات التصوير
  • عرض 15 صورة
    ليلى علوي باطلالة لافتة للانظار
  • عرض 15 صورة
    ليلى علوي تخطف الأنظار على السجادة الحمراء
  • عرض 15 صورة
    تحية ليلى علوي لجمهورها في مهرجان القاهرة
  • عرض 15 صورة
    ليلى علوي تخطف الأنظار
  • عرض 15 صورة
    ليلى علوي تشارك في مهرجان القاهرة في دورته ال45
  • عرض 15 صورة
    ليلى علوي تشارك في مهرجان القاهرة
  • عرض 15 صورة
    تحية ليلى عولي في مهرجان القاهرة
  • عرض 15 صورة
    ليلى علوي تخطف الأنظار على الريد كاربت
  • عرض 15 صورة
    ليلى علوي في أحدث ظهور
  • عرض 15 صورة
    ليلى علوي
  • عرض 15 صورة
    ليلى علوي على السجادة الحمراء
  • عرض 15 صورة
    ليلى علوي توجه التحية للحاضرين في مهرجان القاهرة
  • عرض 15 صورة
    ليلى عولي بإطلالة ساحرة
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كتب - معتز عباس:

تصوير - محمود عبدالناصر:

خطفت النجمة ليلى علوي الأضواء، عقب وصولها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ45، المقرر إقامته في الفترة من ١٣ نوفمبر حتى الخميس 22 نوفمبر.

يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي مساء اليوم الأربعاء ١٣ نوفمبر الدورة الـ 45 برئاسة الفنان حسين فهمي، في الثامنة مساء على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور العديد من نجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم.

انطلق مهرجان القاهرة السينمائي، بعرض الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" للمخرج رشيد مشهراوي في عرضه العالمي الأول، بحضور صناعه.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ليلى علوي مهرجان القاهرة السينمائي افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي أحلام عابرة دار الأوبرا المصرية
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