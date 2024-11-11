أول تعليق من محمد عادل إمام بعد خروج مسلسله من رمضان 2025

كتب- هاني صابر:

شارك النجم محمد عادل إمام، جمهوره صورة من أحدث ظهور له بعد إعلان خروج مسلسله من المنافسة بموسم دراما رمضان 2025.

ونشر محمد إمام، الصورة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "اللي جاي حلو إن شاء الله".

على جانب آخر، كان السيناريست محمد صلاح العزب كشف مؤخرا عن تأجيل مسلسل محمد عادل إمام إلى موسم دراما رمضان 2026، بعدما كان مقررا عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

وكتب العزب مؤلف مسلسل محمد إمام، عبر حسابه على "فيسبوك": "لقد قررنا، النجم محمد إمام، والمخرجة شيرين عادل، والعبد الفقير إلى الله، تأجيل المسلسل المزمع عرضه في رمضان 2025 إلى رمضان 2026، بإذن الله تعالى، وذلك لضيق الوقت وضخامة المشروع الذي يستلزم التصوير في دول متعددة ويستدعي الكثير من التحضيرات نظرًا لطبيعة موضوعه، ونلتقي في 2026 إن عشنا وكان لينا عمر بإذن الله القدير".

يذكر أن، آخر الأعمال التليفزيونية لـ محمد إمام كان مسلسل "كوبرا" الذي عرض في رمضان الماضي وهو عمل مكون من 15 حلقة، وشاركه البطولة مجدي كامل وهشام إسماعيل وعلاء مرسي ومنة فضالي ومحمد ثروت ومحمود عبدالمغني وأحمد فتحي ومحمود البزاوي وإخراج أحمد شفيق.

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