لبلبة ترقص داخل استوديو "معكم" لـ منى الشاذلي (فيديو)

كتبت - نوران أسامة:

ظهرت الفنانة لبلبة، داخل استديو برنامج "معكم" الذي تقدمه الاعلامية منى الشاذلي، وهي ترقص، وذلك عقب ظهورها أمام الجمهور وحضور الحلقة.

وكشفت لبلبة في الحلقة التي تم عرضها على قناة "ONE" عن الحب الأول في حياتها، وعدد زيجاتها، وتعرضها لموقف محرج بسبب فستان كانت ترتديه في "مهرجان العالم العربي" بفرنسا.

على جانب أخر، ظهرت لبلبة بفعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام.

ويعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام. ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

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