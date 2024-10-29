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محمود العسيلي يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني- (فيديو وصور)

09:43 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    محمود العسيلي يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني
  • عرض 10 صورة
    محمود العسيلي يحتفل بزفافه
  • عرض 10 صورة
    محمود العسيلي يستعد لحفل زفافه
  • عرض 10 صورة
    محمود العسيلي يحتفل بزفافه وسط الأهل والأصدقاء
  • عرض 10 صورة
    محمود العسيلي
  • عرض 10 صورة
    الفنان محمود العسيلي
  • عرض 10 صورة
    محمود العسيلي في رقصة رومانسية مع زوجته
  • عرض 10 صورة
    محمود العسيلي مع زوجته
  • عرض 10 صورة
    محمود العسيلي يستعد لدخول عش الزوجية
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كتب- مروان الطيب:
يستعد الفنان محمود العسيلي اليوم الثلاثاء لدخول عش الزوجية على فتاة من خارج الوسط الفني، في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

ونشر موقع "عرب وود" مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على "انستجرام"، ظهر خلاله العسيلي وهو يستعد لحفل زفافه وجمعه رقصة رومانسية مع زوجته، إلى جانب مواصلة متابعة استعدادات وتجهيزات حفل الزفاف.

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A post shared by ArabWood (@arabwoodtv)

وكان آخر ما طرحه الفنان محمود العسيلي هي أغنية بعنوان "100 حاجة و50" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وعلى صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وتخطت حاجز الـ 2 مليون مشاهدة.

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محمود العسيلي زفاف محمود العسيلي
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