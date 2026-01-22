ترامب عن الرئيس السيسي: رجل قوي ورائع.. أشكره على عمله في غزة

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، بالرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: "قابلت أمس الرئيس السيسي، لقد قام بعمل رائع في غزة.. وأشكره على ذلك، إنه رجل رائع وقوي".

وتطرق ترامب، خلال حفل توقيع ميثاق مجلس السلام على هامش منتدى دافوس الاقتصادي، إلى التحديات التي تواجهها القاهرة قائلا: "إنه يواجه أزمة بسد النهضة الذي مولناه نحن".

وأكد ترامب، أنه يعمل حاليا على حل أزمة سد النهضة الإثيوبي، مشيرا إلى مسؤوليته السابقة عن الاقتراب من تسوية الملف قبل أن تعطله الانتخابات.

وذكّر الرئيس الأمريكي، بانخراطه السابق في الملف، قائلا: "كنت أقترب من حل الأزمة، لكن لم يكن هناك وقت مع الانتخابات"، مؤكدا استئناف جهوده لإنهاء هذا النزاع المائي المعقد.

وخلال لقاء جمعه بالرئيس السيسي، أمس الأربعاء، قال ترامب إن الولايات المتحدة لديها علاقات جيدة ورائعة مع مصر، مؤكدا أن علاقته اليوم مع الرئيس المصري أقوى من أي وقت مضى.

وأوضح ترامب، إلى أنه سيحاول جمع الرئيس المصري ورئيس وزراء إثيوبيا للنظر في أزمة السد.