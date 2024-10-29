داليا البحيري تنعى الراحل حسن يوسف: "وداعًا الأستاذ الكبير"

كتبت- سهيلة أسامة:

نعت الفنانة داليا البحيري، الفنان حسن يوسف، الذي رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر.

ونشرت داليا صورة الفنان الراحل على حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت على الصورة: "الچان أبو دم خفيف، ألذ ولد شقي عرفته السينما المصري، وداعًا الأستاذ الكبير حسن يوسف، ربنا يصبر عائلتك ومحبيك، في الجنة ونعيمها بإذن الله".

وأعلن خبر الوفاة شقيق الفنان حسن يوسف، وكتب عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى منذ قليل شقيقى الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".

حسن يوسف واحد من أهم نجم السينما في مصر والعالم العربي، شارك في بطولة عدد كبير من الأفلام السينمائية في العصر الذهبي، ومن بين أعماله: أنا حرة، الباب المفتوح، زقاق المدق، التلميذة، المجرم، كفاني يا قلب، صوت الحب، 7 أيام في الجنة، آدم والنساء.

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