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بكاء أديل والسبب سيلين ديون "فيديو"

04:29 م الأحد 27 أكتوبر 2024
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    سيلين واديل
  • عرض 3 صورة
    اديل
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كتب-مصطفى حمزة:

تصدرت المطربة البريطانية أديل، والكندية سيلين ديون، قوائم الأكثر رواجا في مواقع التواصل، عقب انتشار مقطع فيديو، من حفل الأولى.

النجمة البريطانية أديل خلال احيائها أمس السبت 26 أكتوبر، حفلها الغنائي مسرح الكولوسيوم، في لاس فيجاس، فوجئت بتواجد مطربتها المفضلة الكندية سيلين ديون، بين الجمهور.

وتوجهت النجمة البريطانية، إلى مقعد مطربتها المفضلة سيلين ديون، قبل أن تدخل في نوبة بكاء وتعانقها.

يذكر أن المطربة أديل، كثيرا ما أعلنت أن مثلها الأعلى في الغناء، هي المطربة سيلين ديون، وخلال فترة معاناة مطربتها المفضلة من ملازمة "التيبس" العصبي، كانت أديل، تفتتح حفلاتها بتوجيه التحية والدعاء من أجل "سيلين"

المطربة الكندية سيلين ديون، شاركت مؤخرا بالغناء في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية، التي أقيمت في فرنسا، ويعد الآول الذي تشارك به ، بعد 3 سنوات من الكشف عن معاناتها من "متلازمة التيبس"، وهو اضطراب عصبي نادر يصيب عضلات الجذع مع انقباضات يؤدي إلى تشوهات وضعية، و سبب لها إعاقة في الحركة .

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أديل سيلين ديون مسرح الكولوسيوم لاس فيجاس
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