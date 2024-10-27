بالصور.. أحدث جلسة تصوير لأيتن عامر والجمهور يعلق

جيهان الشماشرجي تنشر صورًا قبل ظهورها على "ريد كاربت" مهرجان القاهرة

إقبال جماهيري كبير على فيلم توم هانكس "Here" بمهرجان القاهرة السينمائي

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة أيتن عامر متابعيها، على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وحازت على تفاعل الجمهور.

ونشرت آيتن، الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان طويل باللون الأسود مرصع".

وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي: "خطير، جمالها، القمر اللي بستناه يطل علينا، حلاوة وطعامة، ماشاء الله عسل، جميلة".

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يذكر أن أيتن عامر تشارك بعدد من الأعمال التلفزيونية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة أبرزها الجزء الثاني من مسلسل "جودر" بطولة الفنان ياسر جلال ويعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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