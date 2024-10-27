بإطلالة جريئة.. نسرين طافش تخطف الأنظار في الجونة "صور"

طلاب أكاديمية MBC ونجوم السعودية يشاركون في نشاطات وفعاليات على هامش

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها، على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ولاقت إعجاب جمهورها.

ونشرت نسرين الصور، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة ارتدت خلالها فستان قصير باللون البنفسجي.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "أحلى طلة، حسنك أختصر كل الجمال، كل الأشياء الحلوة تشبه جمالك، ملكة جمال العالم، الأناقة، ماشاء الله قمر".

يذكر أن نسرين طافش تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة أبرزها مسلسل "بدون مقابل" بطولة الفنان هاني رمزي.

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