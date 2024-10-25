أول تعليق من نادر أبو الليف بعد حريق شقته بحدائق الأهرام
كتب- هاني صابر:
علق المطرب نادر أبو الليف، على حادث تعرض شقته بحدائق الأهرام للحريق.
وكتب أبو الليف، عبر حسابه على فيسبوك: "ألف حمد وشكر ليك يا رب.. خروجي أنا وأولادي وزوجتي سالمين من الحريق".
وتابع: "أشكر كل اللي إتصل عليا وإطمن جزاكم الله كل خير ولا يرينا الله فيكم أي مكروه يا رب".
وأوضح: "حبيت أوريكم بيتي وهوه تراب علشان العين اللي بصالي تفرح، وحسبي الله ونعم الوكيل شكرا".
وفي تدوينة أخرى، كتب أبو الليف: "عايز أشكر السيد مأمور قسم الهرم ، والسيد رئيس مباحث قسم الهرم، ومعاون مباحث قسم الهرم وكل رجال الشرطة الموجودين في قسم الهرم على إهتمامهم وحضورهم في أقل من ٣ دقائق".
وأضاف: "هم دول رجال الأمن المحترمين، جزاكم الله كل الخير ولا يرينا فيكم أي مكروه أبدا إن شاء الله، أشكركم جزيل الشكر والتقدير والإحترام، شكرا".
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