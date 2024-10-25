إعلان

أول تعليق من نادر أبو الليف بعد حريق شقته بحدائق الأهرام

12:00 م الجمعة 25 أكتوبر 2024

نادر أبو الليف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

علق المطرب نادر أبو الليف، على حادث تعرض شقته بحدائق الأهرام للحريق.

وكتب أبو الليف، عبر حسابه على فيسبوك: "ألف حمد وشكر ليك يا رب.. خروجي أنا وأولادي وزوجتي سالمين من الحريق".

وتابع: "أشكر كل اللي إتصل عليا وإطمن جزاكم الله كل خير ولا يرينا الله فيكم أي مكروه يا رب".

وأوضح: "حبيت أوريكم بيتي وهوه تراب علشان العين اللي بصالي تفرح، وحسبي الله ونعم الوكيل شكرا".

وفي تدوينة أخرى، كتب أبو الليف: "عايز أشكر السيد مأمور قسم الهرم ، والسيد رئيس مباحث قسم الهرم، ومعاون مباحث قسم الهرم وكل رجال الشرطة الموجودين في قسم الهرم على إهتمامهم وحضورهم في أقل من ٣ دقائق".

وأضاف: "هم دول رجال الأمن المحترمين، جزاكم الله كل الخير ولا يرينا فيكم أي مكروه أبدا إن شاء الله، أشكركم جزيل الشكر والتقدير والإحترام، شكرا".

نادر أبو الليف

اقرأ أيضا:

وفاة والدة الفنان أحمد عصام.. موعد ومكان الجنازة

نادر أبو الليف حادث حريق شقة حدائق الأهرام نجوم الفن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
علي ربيع يعلن موعد اعتزاله التمثيل

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو